Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aziz her hafta Cuma akşamı izleyici ile buluşuyor. Yapımcılığı O3 Medya tarafından yapılan Aziz dizisi her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek izleyenler Aziz 25. bölümü araştırıyor. İşte Aziz 25. son bölüm izleme sayfası...

AZİZ 25. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak Aziz 25. son bölümüne ulaşabilir.

AZİZ 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AZİZ 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pierre Aziz’i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlar. Aziz ise Pierre’e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir.

Dilruba’nın gidişi yüzünden Galip’le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan’la yeni bir yola çıkar. Bu yolda en büyük destekçileri ise Ankara tarafından üzerine büyük bir sorumluluk verilen Aziz olacaktır.