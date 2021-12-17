Show TV'nin her hafta Cuma akşamları seyirciyle buluşan yeni dizisi Aziz'de yer alan karakterler sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Dizinin son bölümünde yer alan Mısır Prensesi Fevziye'nin kim olduğu merak konusu oldu.
AZİZ'DE MISIR PRENSESİ FEVZİYE'Yİ KİM CANLANDIRIYOR?
Aziz dizisinde Mısır Prensesi Fevziye'yi İmane Elbani canlandırıyor.
Oyuncu Murat Yıldırım'ın da eşi olan İmane Elbani 1987 doğumludur ve aslen Faslıdır. Miss Arab World yarışmasında da birinci olan İmane Elbani'nin pek çok dizi ve reklam projesinde yer aldığı biliniyor.
MISIR PRENSESİ FEVZİYE KİMDİR?
Fevziye Fuad 5 Kasım 1921 tarihinde İskenderiye'de dünyaya geldi. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ilk eşi olan İran kraliçesi ve Mısırlı prenses olan Fevziye Fuaf 2 Temmuz 2013 tarihinde İskenderiye'de vefat etti.
Prenses Fevziye'nin babası Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın yedinci çocuğu I. Fuad'dı. Soyu Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı'na dayanıyordu. 1939'da 18 yaşındayken o sırada İran'ın veliaht şahı olan Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendi. Altı yıl İran'da kalan Fevziye, 1945'te ülkeyi terk ederek Mısır'a döndü ve şahtan boşandı. İlk olarak İran tarafından kabul edilmeyen bu boşanma ancak 1948'de resmiyet kazandı. Fevziye Fuad 1949'da Çerkes asıllı Mısırlı diplomat Albay İsmail Şirin ile evlendi ve eşinin 1994'teki ölümüne kadar birlikte yaşadılar.
1952 Mısır Devrimi ile kraliyet unvanları yeni Mısır hükûmeti tarafından tanınmayan Prenses Fevziye, devrimden sonra ülkesinden ayrılmayıp Kahire ve İskenderiye'de yaşamaya devam etti ve İskenderiye'de 2013 Mısır askerî darbesinden bir gün önce 2 Temmuz 2013'te vefat etti. Vefatından önce Kavalalılar Hanedanı'nın en yaşlı mensubuydu.
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