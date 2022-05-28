'Aziz'de gerçekler ortaya çıktı!

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Show TV’nin sevilen dizisi 'Aziz'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde yaşananların izini süren Aziz, Galip suikastının tetikçisine ulaştı. Aziz, ondan Efnan’ı kaçıran kişinin de Galip’e saldıran kişinin de Kenan olduğunu öğrendi. Büyük bir şok yaşayan Aziz, hesap sormak için Kenan’ın yanına koştu. Pierre’in planıyla, tüm şehrin kahraman ilan ettiği Kenan, seçimlerde bunun karşılığını alarak vekil seçildi. Seçimleri kazanamayan Galip Payidar ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Zafer konuşması yapan Kenan herkesi şaşırtarak bir Payidar olduğunu açıkladı. O sırada gelen Aziz, Kenan’ın tüm suçlarını sıralayarak onun asla bir Payidar olamayacağını söyledi. Kenan için yolun sonu mu gelmişti?

‘Aziz’in 27. bölümü ABC1 20+'da 3.10 izlenme oranı (reyting) 8.56 izlenme payı (share), TOTAL’de 2.94 izlenme oranı (reyting) 8.48 izlenme payı (share), AB'de 2.35 izlenme oranı (reyting) 7.13 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #DeğişmekZamanı Twitter Türkiye’de TT listesinde yer alırken, #AzEf çifti de dün akşam sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ADEM KURTULDU

Aziz, Pierre ve Kenan’ın birbirine silah doğrulttuğu heyecan dolu sahnede Pierre’in Kenan’ı vurduğu anlaşıldı. Efnan, Kenan’ı ele vermemek için kendisini kaçıran kişiyi görmediğini söyleyerek Aziz’i güçlükle ikna etti. Adem’in gittiği kulübede yaşanan patlamadan sonra gelen Fransua, yerde yatan kişinin Aziz değil, Adem olduğunu gördü. Arkasına bile bakmadan çıkan Fransua, Adem’i ölüme terk etti. Adem, gördüğü çocuğun hayaline tutunarak zorla da olsa kulübeden çıkmayı başardı. Bu esnada Aziz, Efnan ve Pierre; yaralanan Kenan’a yardım etmek için harekete geçti. Adem’in de ortalarda görünmemesi üzerine aramaya çıkan Aziz, Adem’i kendinden geçmiş bir şekilde buldu. Adem’i apar topar eve getiren Aziz, onu da doktorlara emanet etti. Derisinde ciddi yanıklar olsa da Adem ile kurşunun sıyırdığı Kenan’ın durumu iyiydi.

GAZETECİ ZEHRA, MİLAN’IN ÖLÜMÜNÜ ARAŞTIRDI

Fransızları göndermek için büyük bir olaya ihtiyaçları olduğunu bilen Galip ve Aziz, Milan cinayetinin Pierre tarafından işlendiğini kanıtlamak zorundaydı. Hatay seçimlerinin basının ilgisini çekmesiyle birlikte şehre gelen gazetecilerden Zehra, Milli Mücadele için çalışıyordu. Bunu bilen ve Zehra’nın karşısına geçen Aziz, gazeteciyle birlikte Pierre’in gerçek yüzünü ortaya çıkarmakta kararlıydı. Milan’ın gömüldüğü yere giden ikili mezarın boş olduğunu gördü. Bunun üzerine Zehra, seçim günü geldiğinde Milan konusunu deşifre etmek için gizlice Pierre’in evine girerek kanıt aradı. Pierre’in mahzeninde üzerinde “M” harfi bulunan bir kol düğmesi buldu. Tam Milan’la ilgili kanıt bulduğu sırada Pierre geldi ve Zehra’yı yakaladı.

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Volkan Yazıcı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz', sezon finaliyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!