"ESERLERİM ENKAZ ALTINDA KALDI"

Aziz Çelik, "Tüm eserlerimin ye alacağı bir kitap hazırlığım vardı. Tüm eserlerimi bu kitapta toplayacaktım. Deftere karalama yapmıştım ve bunları bilgisayara aktaracaktım. Depremde bu eserlerim ve bilgisayar, enkazın altında kaldı. Eserlerimden sadece MESAM’a bildirdiğim eserlerin kaydı var ama yeni eserlerim hepsi gitti, bir şey kalmadı. Onları bildirmediğim için geriye hiçbir şey kalmadı. Çok aradım bulamadım, aramaya devam ediyorum. 'Türkmen Gelini' 1990’da TRT tarafından yılın türküsü seçildi. Ondan sonra ‘Burası Adıyaman', 'Tavukları Pişirmişim' gibi eserlerimi bir çok sanatçı okudu. Dayım oğlu kemancı Ramazan Siner ve 25 akrabamı depremde kaybettim" dedi.