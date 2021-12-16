Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizisi Aziz'in merakla beklenen yeni bölümünden dikkat çeken bir ön izleme sahnesi daha izleyiciyle buluştu. Aziz'in atölyeyi açmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün yardım ettiğini öğrendiği sahnede Hatice Ana'dan duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. "Antakya Türk yurdudur. Ne pahasına olursa olsun geri alacağım" diyen Mustafa Kemal Paşa'nın desteği Aziz'i duygulandırırken vatan vazifesini gerçekleştirmek ve Fransızlara karşı birlik olmak için Aziz'in yapacakları heyecanla bekleniyor.

AZİZ'İN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaşanan tüm olayların ardından Efnan'ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır. Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre'in yanında bulur. Bu sırada Pierre'in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye. Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz'in hikâyesine de derinden dokunur. Adem, Dilruba'nın sevgisini sınamak için ona Aziz'le ilgili mühim bir sır verir. Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken Maksude'nin eline geçen bir mektup, Aziz'i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir.

AZİZ OYUNCULARI TAM KADRO!

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!