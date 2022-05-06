Başrollerinde Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in oynadığı, yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturduğu Aziz dizisi, 24. son bölümüyle izleyici ile buluştu. Aziz, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte Aziz dizisi 24. son bölüm izleme linki.

Show TV'de yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyici tarafından büyük beğeni alan Aziz dizisinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Cuma günlerinin klasiği olan Aziz dizisi, izleyiciler tarafından 24. son bölümü merak edilip araştırılıyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla Aziz dizisi yeni bölüm ile SHOW TV ekranlarında yayınlandı.

AZİZ SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak Aziz 24. son bölümüne ulaşabilir.

AZİZ 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

AZİZ'İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efnan’ın Aziz’e sitem ettiği tanıtımda ikili arasında duygu dolu anlar yaşanıyor. Maskeli adamın Fransız askerleriyle mücadelesi nefesleri keserken Pierre bu kişinin peşine düşüyor. Ölümden dönen Dilruba’nın Efnan’dan ne istediği akıllarda soru işareti bırakırken Aziz, Feridun’a silahını doğrultuyor ve kim olduğunu sorguluyor. Pierre’in Mösyö Milan olarak tanıdığı Feridun’un gerçekte kim olduğu ise izleyicide de büyük merak uyandırıyor. Maskeli adam, gizlice Pierre’in odasına girerken askerler tarafından yakalanıyor. Pierre’in maskeyi kaldırdığında kiminle karşılaşacağı heyecanla bekleniyor.