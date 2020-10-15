Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alması ve bugüne kadar 42 sivilin hayatını kaybetmesi, 206 sivilin de yaralanmasıyla ilgili olarak Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev önemli açıklamalarda bulundu.
"MİSKET BOMBASI VE FOSFOR GAZI KULLANIYORLAR"
DHA'da yer alan habere göre Yarbay Aliyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.
SAVAŞ KANUNLARI HİÇE SAYILIYOR
Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor.
Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı tespit edildi. Ermenistan kanunları çiğneyerek sivilleri hedef alıyor.
"FOSFOR GAZI BOĞULMAYA NEDEN OLUR"
Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.
Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir.
"MİSKET BOMBASI GENİŞ BİR ALANDA TAHRİBAT YARATIR"
Misket bombası ise `Salkım bomba´ olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir."
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