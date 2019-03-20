Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nı çeşitli geleneklerle kutlayan Azerbaycan'da, bir kaba konularak ıslatılan buğdayların yeşermesi sonucu oluşan "semeni", nevruzun en önemli sembolü olarak kabul ediliyor.

AA'nın haberine göre toprağın yeşermesi ile hayat ve bereket sembolü de olan semeni, nevruzdan bir ay önce hazırlanmaya başlanıyor ve bir ay içerisinde yeşeren çim, etrafına kırmızı kurdele bağlanarak evlerde masaların ortasına konuluyor.

Semeni, Azerbaycan'da, çeşitli tatlı ve şekerlerle süslenen nevruz sofrasının olmazsa olmaz süsü.

Semeni için öncelikle tohumluk buğdaylar seçiliyor ve buğdaylar 2-3 gün su içerisinde bekletiliyor. Buğdaylar belirli şişkinliğe eriştikten sonra bir tabağa konuluyor ve üzerine gazlı bez seriliyor.

Buğday çimlenmeye başladığında bez alınıyor birkaç gün arayla semeniye su verilerek yeteri kadar yeşermesi sağlanıyor. Hazır hale gelen semeni bayram sofralarında süs olarak yerini alıyor.

Bayram bittikten sonra da semeni atılmıyor ve kalan buğdaylardan tatlı yapılarak yeniliyor.

Ateşten atlamak ve atlarken, "Ağırlığım uğurluğum odda kalsın." demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak ve horoz dövüştürmek de Azerbaycan'daki diğer nevruz gelenekleri arasında bulunuyor.