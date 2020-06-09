İHA

Azerbaycan, 15 Haziran'da sona ermesi beklenen karantina tedbirini 1 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, karantina dönemi boyunca kargo taşımacılığı hariç kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığının ve ülkeye giriş-çıkış yasağının uzatıldığı bildirildi. Karar kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı da uzatılmış oldu.

4 ŞEHİR VE 5 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bakanlar Kurulunun kararı doğrultusunda Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran şehirleri ile Abşeron, Yevlah, İsmayıllı, Kürdemir ve Salyan illerinde 14 Haziran'dan 16 Haziran yerel saatle 06.00'ya sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yasak kapsamında tüm iş yerleri ve mağazalar kapalı olacak, toplu taşıma yapılmayacak ve özel araçlarla trafiğe çıkılamayacak.

Öte yandan Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle toplam ölü sayısı 98'e, vaka sayısı da 8 bin 191'e yükseldi. Ülkede 4 bin 606 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.