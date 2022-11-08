Azerbaycan Karabağ Zaferi'nin 2. yılını kutluyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 2. yılı dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.
"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askeri lise öğrencileri ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.
Yürüyüş öncesinde şehitler saygı duruşu ile anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.
Azerbaycan ordusu, 2 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.
27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KUTLAMA MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının kutlandığı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadele sonucunda azad eden kardeş Azerbaycan’ı 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Azerbaycan ordusunun elde ettiği başarının tüm bölgede barış ve huzur umutlarını yeşerttiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, işgalden kurtarılan toprakların yeniden inşa ve ihyası dahil olmak üzere, Güney Kafkasya genelinde güvenlik, istikrar ve iş birliğinin artırılması için Azerbaycan ile tam dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürecektir." değerlendirmesi yer aldı.
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