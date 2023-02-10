Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 10 Şubat 2023 Cuma AFAD Kandili Rasathanesi son depremler listesi: Bugün en son nerede, hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Artçılar devam ediyor! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile son depremler

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bilanço ağırlaşıyor. Yaşanan yıkıcı deprem özellikle 10 ili etkilerken o bölgelerde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından meydana gelen son dakika depremleri anlık olarak yayınlanıyor. İşte yaşanan son artçı depremler ve 10 Şubat Cuma 2023 güncel depremler listesi...

Giriş: 10.02.2023 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Son depremler listesi bugün... Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisi sürerken artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bilanço ağırlaşırken enkaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda artçı deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılan son dakika depremlerini haberimizde derledik. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı. İşte 10 Şubat 2023 Cuma meydana gelen son depremler...

  • ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI BİNİ GEÇTİ!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

    Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • DEPREM BÖLGESİNDE PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTILAR

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 07.53'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 07.50'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. Haberimiz anlık olarak güncellenecektir.)

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANMIŞTI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.