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        Haberler Gündem Ayyüce Türkeş'e babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırıda bulunuldu

        Ayyüce Türkeş'e babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırıda bulunuldu

        3 Mayıs Türkçülük Günü'nde babası Alparslan Türkeş'in kabrine giden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, bir grubun saldırısına uğradı. Türkeş o anları anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 21:51 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:56
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        Türkeş'in milletvekili kızına saldırı
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        İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarında bir grubun saldırısına uğradı.

        BABASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

        İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

        MEZARDA SALDIRIYA UĞRADI

        Ziyaret esnasında Ayyüce Türkeş ve beraberindeki heyet, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı yapanların Ülkü Ocakları mensubu bir grup olduğu belirtilirken, Türkeş bir süre mezarda abluka altında kaldı.

        TÜRKEŞ O ANLARI ANLATTI

        Ayyüce Türkeş, mezarı ziyaret esnasında yaşanılanları, sosyal medya hesabından video paylaşımında anlattı. Türkeş, şöyle konuştu:

        Karanlıkte pek yüzüm gözükmüyor. Bugün 3 Mayıs Türkçüler günü. Hepinizin Türkçüler gününü kutluyorum. Akşam üstü babamın mezarını ziyarete geldim ve bir baktım içeri sokmuyorlar arabayla. Neyse yürüyerek indim, içeri girebildim. Arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu, şoförümü ve korumamı yumrukladılar. Bunun neden yapıldığını hala anlayabilmiş değilim. Burası bir mezar. Alparslan Türkeş'in mezarı. Türkeş Türkiye'ye malolmuş insandır. Herkes onu ziyaret edebilir. Hele Alparslan Türkeş'in siyaseten doğmasına sebep olmuş bir günde 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde herkes ziyaret edebilir. Kimse Alparslan Türkeş'in ve sevenlerinin arasına engel olamaz. Bu mezarda da kimsenin hakkı yoktur. Söz sahibi varsa o da Türkeş ailesidir. Çok üzgünüm bunları yaşadığım için. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve bu mezara gelen hiç kimse geri gönderilmez.

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        #ayyüce türkeş saldırı
        #ayyüce türkeş
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