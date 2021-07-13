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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlayan İstanbul milletvekili ve Ayyıldız Hareketi'nin lideri Ümit Özdağ, "Partinin adı Ayyıldız olmayacak. Bir başka isim olacak. 26 Ağustos'ta adını açıklayacağız. Logosu hazır, sitesi hazır" dedi.

İttifaklarla ilgili soruya yanıt veren Özdağ, "3-4 Mart'ta istifa ettim İYİ Parti'den. Ayyıldız hareketi içinde İstanbul ve Anadolu'yu dolaşıyoruz. Yarın kadromuzu basına açıklayacağız. Genç ve dinamik kadro. İllerde örgütlenmelerimizi yapıyoruz. Biz konuşuyoruz ama Millet ve Cumhur İttifakı'na yakın medya Ayyıldız hareketini görmek istemiyor, bizim için ambargo var. Biz Türk milleti ile ittifaka yakınız. Bu ittifakları Türkiye'yi tüketen çatışmalar olarak görüyoruz. Biz kimlerden oy istemediğimizi de söyleyerek, halkın yüzde 90'ıyla ittifak yaparak üçüncü seçenek olarak devreye girdik" diye konuştu.

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"26 AĞUSTS'TA PARTİMİZİN İSMİ, LOGOSU AÇIKLANACAK"

Bu ambargoya rağmen kendimizi millete anlatabiliyoruz. Sosyal medya var. Partinin adı Ayyıldız olmayacak. Bir başka isim olacak. 26 Ağustos'ta adını açıklayacağız. Logosu hazır, sitesi hazır. 850 sene sonra ilk defa Yesi'den Anadolu'ya toprak geldi. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesine toprak getirdik. Biz bilim, birlik ve barış olarak yola çıktık. 3 B ile yola çıktık. Her projemizi aynı zamanda markalaştırıyoruz. Güvenlik projemizi bir başlık altında topladık. Buna çelik miğfer dedik. PKK ile mücadele demir güvercin. FETÖ ile mücadelemiz Kılıçarslan kalkanı. Ekonomi, eğitimde geliştirdiğimiz, uyuşturucu ile mücadelede geliştirdiğimiz projelerimiz var. Bu konuda en ağır yöntemleri tereddüt etmeden uygulayacağız.

"SURİYELİ MÜLTECİLERİN EVLERİNE DÖNME VAKTİ GELDİ"

Programımızın ana unsurlardan bir tanesi, Türk milletine söz veriyoruz, Türkiye'de bir tane Suriyeli, bir tane kaçak mülteci kalmayacak. Hepsi güvenli, barışçıl bir biçimde yurtlarına dönecek. Türk halkının yüzde 90'ı Suriyeli ve diğer unsurların ülkelerine dönmesini istiyor. Suriye'yi su bastı, misafirperverlik gösterdik, evimize davet ettik. Şimdi artık Suriyelilerin Suriye'ye dönme vakti geldi. Şimdi artık bayramda herkes gidebiliyor. 6 ay orada kalıp, dönenler var. Siz savaş olan yerde 6 ay kalır mısınız? Suriye'de artık savaş bitti. Bizim parti kurucularımızın arasında 300 senedir Türkiye'de yaşayan Sudanlı zenci vatandaşlarımız var. Biz Türkçülüğü liberallerin ya da siyasal İslamcıların anladığı gibi ırkçılık temelde izah etmiyoruz. Biz kültür bakımından bakıyoruz. Kimse bizi ırkçılıkla suçlayamaz. Kim Suriyeliler kalsın diyorsa Türkiye'nin dostu değildir. 5 milyon Suriyeli yirmi sene sonra 15 milyon olacak.

"BİZ İMALAT SANAYİNİN VE ÜRETİMİN PARTİSİ OLACAĞIZ"

Türkiye'nin ayağındaki zinciri kırıp, Suriyelileri yurtlarına göndereceğiz. Ondan sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nı kuracağız. Türkiye artık AVM'ler değil fabrikalar inşa eden bir ülke olacak. İmalat sanayinin ve üretimin partisi olarak görüyoruz kendimizi. Türk sanayicisinin, işçisinin arkasında duracağız. Türk köylüsünün arkasında olacağız, büyükşehir yasasını iptal edeceğiz, köy statüsünü tekrar ayağa kaldırıp, köy okullarını açacağız. Her köyde bir öğretmen olacak ve istiklal marşı okunacak. İmam hatipler olmalı mı, olmalı ama her şey İmam hatipleştirilemez. Sorgulayan, özür bir gençliğe ihtiyacımız var. Gençler Türkiye'yi terk edip, başka ülkelerde yaşamak istiyor. Afganlar, Suriyeliler sınırdan geçiyor ve Türkiye'nin demografik yapısı değişiyor.

"HDP'NİN DESTEĞİ İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

AK Parti Türkiye'yi olağanüstü kötü yönetiyor. Bütün anketlerde birinci çıkıyor. O zaman Türkiye'de sarı muhalefet var. İkinci en büyük parti kim Türkiye'de, kararsızlar partisi. Biz kararsızların oyuna talibiz. Sarı muhalefet partiler HDP'nin desteği almak için ellerinden geleni yapıyor. Bir tanesi İzmir'de ortak miting yapıyor, öbürü 'Dersim'deyiz' diye tweet atıyor. Bu aldığınız oylar sizin tapulu oyunuz mu? AK Parti iktidarda iken Türkiye'de hiçbir parti kurulmasın mı? Peki siz AK Parti'ye 20 seneden beri yeniliyorsunuz? Yapmış olduğunuz ittifaklar Erdoğan'ın işine yarıyor. Cumhur İttifakı bitmişti. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'nı resmen bitirdiler ta ki Millet İttifakı kurulana kadar.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARI SIFIR GEÇİRGEN HALE GETİRECEĞİZ"

Bugün TBMM'de basın toplantısı yaptım. Allah hiç kimseyi vatanından kaçma sorunuyla karşı karşıya bırakmasın. Ama sizi öldürecek olan çetelerden kaçıyorsanız en arkada eşiniz, kucağında çocuğunuz olur. Eğer eşinizi bırakarak kaçıyorsanız siz bir şerefsizsiniz. Aslında Afganistan'dan değil, İran'dan geliyor. Afganistan'dan gelenler Herat'tan geliyorlar. Kabil'de bir çete var. Bu çete onlara giriş vizesi belgesi veriyor. Bir mafya tarafından alınıyor bu vizeler. Türkiye içerisinde bir de uyuşturucu yolculuğu başlıyor. Bir uluslararası kuruluşun Türkiye yetkilisi, Afgan kökenli bir pandemi ile Türkiye'nin karşılaşacağını söyledi. Son bir haftanın içinde 35 bine yakın insan girdi Türkiye'ye. Sınırda yeterli bir güvenlik yok. Türkiye'nin sınırlarını yeniden güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin sınırlarını sıfır geçirgen hale getireceğiz.

"TORBACILARI TOPLAYARAK UYUŞTURUCU MÜCADELESİ OLMAZ"

6 sene önce en son sayın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na ilettim, 'Türkiye tehlikeli eksene gidiyor' diye. Şu anda gemide en üstte saraylılar yaşıyor, alt katta da yukarıya çıkmak yasak olan insanlar yaşıyor. Bu gerilimi düşürmeliyiz. Türk toplumu en hızlı silahlanan toplumlardan bir tanesi hale geldi. Hükümet bunun önünü açıyor. Vatandaş olarak yıllık bin tane mermi alıyorsunuz. Bir vatandaşın bin mermiye neden ihtiyacı olur? Şakır şakır pompalı silah satılıyor. Türkiye'nin yanı başında Peşaver oldu. Burası İdlib. İktidara yakın gençlik gruplarına silah dağıtıldığına dair iddialar var. 15 Temmuz gecesi dağıtılmış ama geri toplanamamış. Burada derhal soruşturma açılması gerekiyor. Söz konusu SADAT olunca soruşturma yapmak çok zor oluyor. Türkiye'de baskı altında bir yargı var. Bu namuslu, dürüst savcı ve hakimlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Narkotikle ilgili yapılan açıklamaların üzerine gidilmediğinde sonuçta Türkiye'nin narko devlet nitelendirilmesi tehlikesini barındırıyor. Dünya kamuoyunda Türkiye ile ilgili şablon oluşturuluyor. Bu işte mücadele torbacılarla değil baronlara karşı yapılır.