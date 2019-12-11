Ayvalık tostu tarifi, nasıl yapılır?

Ayvalık tostu nasıl yapılır? Ekmeğin tost şeklinde yapılıp yenmesi neredeyse Eski Mısır’a kadar gider. Mısırlıların bu şekilde yapma amacı keyfi değil tabi ki. Ekmeğin nemini alarak daha uzun süre saklamak içindir. Tabi yıllar süren serüven içinde tostta kendini geliştirmeyi başarmış yoksa içeri malzeme dolu Ayvalık tostundan bihaber olurduk. Ana yemek kadar doyurucu olan Ayvalık tostu isteğe göre malzeme katılmasıyla meşhurdur. Biz klasik bir tarifi paylaşıyoruz gerisi sizin hayal gücünüze kalmış.
Ayvalık tostu malzemeler:
- 4 dilim tost ekmeği
- 8 dilim kaşar
- 6 adet kokteyl sosis
- 8 dilim sucuk
- 1 adet domates
- 2 adet kornişon turşu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 yemek kaşığı Rus salatası
- Salam
Ayvalık tostu yapılışı:
- Sosis ve salamları uzun ince bir şekilde doğrayın.
- Kaşar peyniri ve domatesi de doğrayıp bir kenara koyun.
- Salatalık turşunu uzun ince doğrayın.
- Sucukları halka şeklinde kesin.
- Bir tava içerisinde salam, sosis ve sucukları rengi değişene kadar kavurun.
- Tost makinesine ekmekleri yerleştirin ve üzerinde iz çıkana kadar bekleyin.
- Tost ekmeklerinden iki tanesinin içerisine ikişer dilim kaşar koyun.
- Tavadaki malzemeleri eşit olarak üzerlerine paylaştırın.
- Üst kısma doğradığınız turşuları ve ikişer yemek kaşığı Rus salatasını ekleyin.
- En üste tekrar kaşar peyniri koyup ekmekle üzerini kapatın.
- Ardından tost makinesinin üst kapağını kapatın.
- Kaşar eriyene dek tosta basın.
- Kaşarlar erdikten sonra dilerseniz ketçap ile servis edin.
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