Ayvalık tostu tarifi, nasıl yapılır?

Ayvalık tostu nasıl yapılır? Ekmeğin tost şeklinde yapılıp yenmesi neredeyse Eski Mısır’a kadar gider. Mısırlıların bu şekilde yapma amacı keyfi değil tabi ki. Ekmeğin nemini alarak daha uzun süre saklamak içindir. Tabi yıllar süren serüven içinde tostta kendini geliştirmeyi başarmış yoksa içeri malzeme dolu Ayvalık tostundan bihaber olurduk. Ana yemek kadar doyurucu olan Ayvalık tostu isteğe göre malzeme katılmasıyla meşhurdur. Biz klasik bir tarifi paylaşıyoruz gerisi sizin hayal gücünüze kalmış.

Ayvalık tostu malzemeler:

4 dilim tost ekmeği

8 dilim kaşar

6 adet kokteyl sosis

8 dilim sucuk

1 adet domates

2 adet kornişon turşu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı Rus salatası

Salam

Ayvalık tostu yapılışı: