Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi'nde açılış kutlaması

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Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul, Ankara ve Cunda’daki üç müzenin ardından Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi ile de dünya endüstri tarihinin seçkin örneklerini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor.

19 Ocak’ta kapılarını açan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nin açılışını kutlamak için özel davetler düzenlendi. Korunarak restore edilen ve müzeye dönüştürülen 200 yıllık tarihi fabrika binasının eşsiz atmosferinde gerçekleşen etkinliklere aralarında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve devlet erkanı, Koç ailesi ve Koç Holding yöneticileri, iş insanları, akademi, kültür-sanat dünyası ile cemiyet hayatından seçkin isimlerin yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

REKLAM 30 senede dört müze Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte davetliler ile müzedeki eserler ve müze binasının tarihi hakkında bilgiler paylaşıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Rahmi M. Koç, Necdet Kent ile ahbaplığından bahsederek, “Necdet Bey’in vefatına kadar dostluğumuz devam etti. Çok ahbap olduk, çok gezdik, çok dolaştık. Bana mentorluk yaptı, çok şey öğrendim ondan. Beni de Ayvalık’la tanıştıran kendisidir. Bugün Necdet-Sevim Kent Kütüphanesi ve değirmenin olduğu tepeyi de o göstermişti. Cunda’da Müzemizin yer aldığı Taksiyarhis’i de o söylemişti. Böylece bu bölgedeki ilk müzemizi Cunda’da, Taksiyarhis Kilisesi’nin restorasyonu ardından açmıştık. Kilisenin restorasyonunu ne yazık ki Necdet Bey’in vefatından sonra bitirebildik. Bugün burada dördüncü müzemizin açılışı için beraberiz. 30 sene geçti, zaman su gibi akıyor” ifadelerini kullandı.

Tarihi binada zengin koleksiyon Müzenin bulunduğu bina, 200 yıllık geçmişiyle Ayvalık’ın en önemli endüstriyel miraslarından biri. 19’uncu yüzyılda inşa edilen avlusuz tipteki zeytinyağı fabrikası, 2021 yılında başlayan çalışmalarla yapının özgün malzeme ve yapım teknikleri korunarak onarıldı. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmasından sonra kültür sanat odaklı bir konseptle Ayvalık’a kazandırıldı. Rahmi M. Koç Müzeleri bünyesindeki İstanbul, Ankara ve Cunda’daki üç müzenin ardından Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nde de dünya endüstri tarihinin mihenk taşı niteliğindeki pek çok kıymetli eser sergileniyor. Müzenin giriş katında klasik otomobiller, motosikletler, bebek arabaları, buharlı makine modelleri yer alırken, üst kat sergileme alanında ise birbirinden değerli lokomotif modelleri, oyuncaklar ve denizcilik ile ilgili objeler bulunuyor.