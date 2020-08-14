Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda yangın çıktı.

Zeytinlik alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter ile karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale ediyor.