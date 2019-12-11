Ayva Tatlısı Tarifi, Nasıl Yapılır?

Ayva Tatlısı nasıl yapılır? Kışın uzun ve sert geçeceğini bildiren ayva, bir de sofralara güzel tatlı olarak gelebilir. Ayva tatlısını yapımı için birkaç malzeme yeterli. Aromasını arttırmak lezzet vermek için birkaç püf noktası vardır. Sevdiklerinizle bu lezzeti hiç düşünmeden paylaşabilirsiniz.

Ayva Tatlısı Malzemeler:

4 adet büyük ayva

16 yemek kaşığı toz şeker

5 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

3 adet karanfil

Servis için:

100 gram kaymak

4 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Ayva Tatlısı Yapımı:

Bol su içerisinde yıkadığınız ayvaların kabuğunu soyun ve ayvaları ortadan ikiye ayırın.