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Ayva Nasıl Saklanır?

Ayva kendine has kokusu ve lezzetiyle kış aylarının öne çıkan meyvesidir. Sert yapısından dolayı uzun süre bozulmaz diye düşünüyorsanız ayvanın da bir dayanma süresi yani raf ömrü olduğunu bilmelisiniz. Ayva sıcak ve nemli ortamlarda bozulur, hızlı bir şekilde çürümeye girer. Ayvanın bozulmasının önüne geçmek için belli saklama yöntemleri vardır. Ayva buzdolabında ya da buzlukta saklanabilir. Şimdi adım adım ayva saklama yöntemlerini inceleyelim.

Ayva Buzdolabında Saklanır Mı?

Ayva saklama yöntemlerinden biri de onu buzdolabında muhafaza etmektir. Bu yöntemle ayvalar bozulmadan, suyunu ve vitaminini kaybetmeden saklanabilir. Bunun için;

Ayvayı bütün halinde buzdolabı poşetine koyarak ağzını sıkıca bağlayın. Burada amaç ayvanın hava almasını önlemektir.

Ayvayı dilimli bir şekilde de buzdolabında saklayabilirsiniz. Bunun için dilimlenmiş ayvaları aynı şekilde buzdolabı poşetine koyarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Dilimli ayvanın dayanma süresi kısa olur. Bu yüzden 2 ila 3 gün içinde buzdolabındaki dilimli ayvanızı tüketmenizi öneririz.

Buzdolabında ayvayı saklamanın bir diğer yöntemi ise ayvaları tek tek kağıda ya da alüminyum folyolara sararak sebze bölmesinde saklamaktır. Bu şekilde yaklaşık 1 ay kadar ayvaları bozulmadan ve sululuğunu kaybetmeden saklayabilirsiniz.

Ayva Buzlukta Saklanır Mı?

Ayva buzlukta da saklanabilir. Bunun için belli adımları takip etmeniz gerekir.

Öncelikle geniş ve derin bir tencerede kaynar su hazırlayın. Ve başka bir kapta da buzlu su hazırlayın.

Ayvaları kaynar suya atın ve yaklaşık 2 dakika kadar bekleyin.

Bir kevgir yardımıyla ayvaları kaynar sudan alın ve hemen buzlu suya atın. Yaklaşık 2 dakika buzlu suda kalması yeterlidir. Bu işleme şoklama adı verilir.

Ayvaların kuruması bekleyin.

Kuruyan ayvalar buzdolabı poşetlerine yerleştirilerek buzluğa konur.

Bu yöntem ayvanın raf ömrünü uzatacaktır.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir püf noktası ise buzlukta ayvayı diğer meyvelerle yan yana koymamanızdır.

Ayva Dışarıda Saklanır Mı?

Ayvanın dış kabuğu üzerinde bir tüy tabakası kaplıdır. Bu tüyler meyvenin kendini koruması için vardır. Diğer yandan ayva saklama koşulları dikkate alınarak dışarıda da saklanabilir. 3 ila 4o derece sıcaklıklar ayvanın bozulmadan ve suyunu kaybetmeden saklanabilmesi için yeterlidir. Bu yöntemle kilerde kolaylıkla ayva saklanabilir.

Ayvalar tahta bir kasa içerisine tek sıra olacak şekilde yerleştirilir. Yani üst üste gelmemelidir.

Meyvelerin birbirine değmesini önlemek için aralarına kağıt yerleştirilir ya da meyveler tek tek kağıtlara sarılabilir.

Ayvaların arasında kum ya da talaş da serpebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken bir püf noktası ayvayı diğer meyvelerin yakınında bulundurmamaktır. Örneğin armut ayvanın çürümesini hızlandırır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise sağlam yani hasarı olmayan ayvaların bu yöntemle uzun süre saklanabileceğidir. Kasada çürümüş bir ayva varsa bu diğer ayvaların bozulma sürecini hızlandıracaktır.

Ayva Nasıl Ortamda Saklanır?

Ayva farklı saklama yöntemleriyle birçok şekilde saklanabilir. Ayvanın sıcak ve nemli olmayan bir ortamda saklanmadı gerekir. Bu yüzde ideal olan buzdolabı, buzluk ya da soğuk bir kilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk