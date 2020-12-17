Ayva Kompostosu İçin Gereken Malzemeler:

3 adet orta boy ayva

3/4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 adet yıldız anason (arzuya göre)

Ayva Kompostosu Yapılışı:

Uç kısımlarını alıp dörde böldüğünüz ayvaların, çekirdekli kısımlarını çıkarın.

Kabuklarını soyduğunuz ayvaları, küçük küpler halinde doğradıktan sonra tencereye alın.

Toz şeker ekleyerek, karıştırın.

Karanfil, çubuk tarçın ve yıldız anason sonrasında içme suyu ekleyip ocağa alın. Şeker taneleri eriyene kadar orta ateşte, karıştırarak pişirin.

Kompostonuz kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıp, ayva küpleri yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan alıp içerisine kattığınız kök baharatları dışarı çıkardığınız kompostoyu, ılık ya da soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ayvaları önceden soyup bekletecekseniz, kararmaması için limon suda bekletmeyi unutmayın.

Tarçın, karanfil vb. kök baharatları kullanmadan da komposto hazırlayabilirsiniz.