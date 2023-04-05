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Haberler Enerji Aytemiz PSCJ Tatneft'e satılıyor

Doğan Holding'ten Aytemiz için satış açıklaması

Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada şirketin yüzde 50 paya sahip olduğu Aytemiz Akaryakıt'ın toplam 320 milyon dolar karşılığında Rus PSCJ Tatneft'e satılmasına karar verildiği belirtildi.

Giriş: 05.04.2023 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
Aytemiz PSCJ Tatneft'e satılıyor
HABERTURK.COM

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Aytemiz Akaryakıt’ın PSCJ Tatneft n.a V.D. Shashin’e satılmasına karar verildiği duyuruldu.

Doğan Holding tarafından KAP’a yapılan bildirimde 800 milyon TL ödenmiş sermayesinde yüzde 50 oranında toplam 400 milyon TL itibari değerde 400 milyon adet payın tamamının yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 160 milyon dolar bedel ve “Pay Devir Sözleşmesi” üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği belirtildi.

320 MİLYON DOLAR BEDEL

Yapılan açıklamada satış bedelinin şirketin kamuya açıklanmış son finansal tabloları olan 31 Aralık tarihli finansal tablolarına göre (aktif) toplamına oranının yüzde 7,27 olduğu ve karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının yüzde 13,93 olduğu belirtildi.

Doğan Holding, imzalanan "Pay Devir Sözleşmesi" doğrultusunda toplamda 320 milyon dolar bedel ve şirkete bazı kapanış uyarlamalarına tabi olarak 160 milyon dolar bedel ile satılmasına karar verildiği belirtildi.

YASAL ONAYLAR SONRASI İŞLEM KAPANIŞI GERÇEKLEŞECEK

Şirket, işlem kapanışının gerekli yasal onayların alınması sonrasında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

Yapılacak satış işlemi sonrasında Aytemiz'in yeni sahibi olacak PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin, Rusya'da üretilen tüm petrolün yaklaşık %8'ini ve Tataristan topraklarında üretilen petrolün %80'inden fazlasını oluşturuyor.

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