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        Haberler Magazin Ayta Sözeri: Babam beni evden kovdu - Magazin haberleri

        Ayta Sözeri: Babam, beni evden kovdu

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Ayta Sözeri oldu. Sözeri, hem sanat hem de özel hayatına dair itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:52
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        "Babam, beni evden kovdu"
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        Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalar yaptı.

        "ANNEM - BABAM HAYATTA OLSAYDI, BANA 'HELAL OLSUN' DERLERDİ"

        Aslı Şafak’ın, "Yaşasaydı aileniz bugün size ne derdi?" sorusuna, Ayta Sözeri’nin cevabı şöyle oldu: En başta ailem beni böyle yetistirdiği için böyle bir insan meydana geldi. Yaşasalar büyük bir ihtimalle 'helal olsun' derlerdi. Babam beni evden kovarken çok kibar kovdu. Şöyle bir cümle kurdu; 'Seni çok iyi yetiştirdik ve ziyan olacağını düşünmüyorum' dedi. 'Bak ziyan olmadım' diyebilmek isterdim.

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        "ANNEMİN ÖLDÜĞÜ GÜN SAHNEYE ÇIKTIM DİYE LİNÇ YEDİM"

        Ayta Sözeri ayrıca, "Annemin öldüğü gün sahneye çıktım ben ve inanılmaz kötü şeyler yazdılar. ‘Nasıl yaparsın?', 'Sen zaten aileden ne anlarsın?' gibi şeyler. Ama ben o gece evine para götürecek olan insanlara karşı sorumluydum" açıklamasında bulundu.

        "12 YILDIR BİRLİKTEYİZ SEVGİLİMİN KİM OLDUĞUNU BULAMADILAR"

        12 yıldır sevgilisi olduğunu belirten müzisyen, “Hiç kısa süreli ilişkim olmadı şimdi yaşadığım ilişki en uzunu ama 12 yıl oldu. Hiç kimse bulamadı kim olduğunu. Davul bile dengi dengine derler ya biz iki davul birbirimizi bulduk. İkimiz de kıskanç değiliz. 12 yıldır telefonunun şifresini bile bilmem" ifadelerini kullandı.

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