YKS zor muydu kolay mıydı? Soruları YKS sınavına giren öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ertelenen YKS sınavı 27-28 Haziran tarihleri arasında AYT TYT olarak gerçekleşti. İşte YKS 2020 sınavıyla ilgili detaylar...

YKS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

AYT TYT YKS sınavına giren öğrenciler sosyal medya hesaplarından sınav ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Bazı öğrenciler zor bulurken bazıları da geçtiğimiz senelere göre sınavın biraz daha kolay olduğunu belirtti.

İşte o yorumlardan bazıları

@hanife_srcgl

Matamatik sorularını mezarından kaldırıp Einstein'a hazırlattıklarına yemin edebilirim ama kanıtlayamam #ayt2020

@ilaydadalii

felsefe sorularını aristoteles çözücek diyemi hazırladınız #ayt2020

@aktass_mervee

İyiki zamanında ygs ve lys ye girmişim o zamanlardaki sorulara zor dediğim için utanıyorum şuan kendimden #ayt2020