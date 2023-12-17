Aysun Öz, ilk kitabı Ofistike Şeyler'i yayımladı

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Bu kitapta;

“Umutlu şeyler” de var, “Güzel şeyler” de...

“Lüks şeyler” de var, “Şansın matematiği” de...

“Nadir şeyler” de var, “Ender tüyler” de...

“Dijital şeyler” de var, “Erkekçe ve kadınca şeyler” de...

Ve hepsi kafa açıcı şeyler…

Habertürk TV Kültür Sanat Direktörü Aysun Öz, ilk kitabı deneme türündeki 'Ofistike Şeyler'i yayımladı; “Beyaz yaka demeyelim de ‘inci bejinin tatlı bir tonu’ diyelim…”

Gazetecilik ve televizyonculuğunun başarılı ismi Aysun Öz; sanattan, edebiyattan, bilimden, Türkiye’yi Türkiye yapanlar ve dünyaca ünlü isimlerle yaptığı sohbetlerden de faydalanarak oluşturduğu bu kitabında, hepimizin karşı karşıya olduğu anlatılması güç durumları kendi tecrübeleri ve gözlemlerinin filtresinden geçirerek ustalıkla okuyuculara sundu.

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Okuyuculara Karakarga Yayınları aracılığıyla ulaşan 'Ofistike Şeyler'i okuduktan sonra, insanların arasındaki sınırların giderek silikleştiği, teknolojinin nimetleri sayesinde büyük bir küresel köy olma yolunda ilerleyen dünyamıza bir gazeteci gözünden baktığınızda ne kadar farklı açılar görebileceğinize şaşıracaksınız.

Artık dünyanın en geniş çalışan grubunu oluşturan ve yaşam şartları bakımından mavi yakalılardan pek de farkı kalmamış olan bu “ofis insanları” ülkenin ya da dünyanın gidişatında ne kadar etkili? Yaptıkları seçimlerle pek çok konuda toplumda bir kanaatin oluşmasını sağlayan bu grubun kendileriyle ilgili kanaatleri ne durumda? Gerçekten ofisler herkesin mutlu mesut çalıştığı, iş saatleri dışında kendini geliştirecek ya da eğlenecek yeterli maddi manevi imkana sahip olduğu yerler mi?

Aysun Öz, insanın karşı karşıya kaldığı türlü halleri, başta ofis ahalisi olmak üzere herkese; “Bakın işin bir de bu tarafı var” diyerek tane tane anlatıyor. Türkiye’den ve dünyadan işinin ehli isimlerle yaptığı sohbetlerle tatlandırdığı bu anlatıda sanata, bilime, teknolojiye, edebiyata ve içinde insan olan her durağa uğrayarak bizlere üzerinde düşünmemiz gereken yepyeni fikirler sunuyor.

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Aysun Öz, 'Ofistike Şeyler'in arka sayfasında şu ifadelere yer verdi; "İçinde kıvrandığımız bilinç krizi daha çok ofis milletini ilgilendiriyor. Çıkarlarını en iyi savunacağını düşüneceğiniz, sözde bireyselleşmede en önde gidenlerimiz, en eğitimli gibi duranlarımız, en çok eğleniyor gibi görünenlerimiz onlar... Ama göründüğü gibi değil."

Aysun Öz Hakkında:

1980'de doğan Aysun Öz, ilk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. 1997’de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okumak için İstanbul’a geldi. Öğrenciyken fakültenin haber ajansı MİHA’ya katıldı. 2000’de Sabah Gazetesinde çalışmaya başladı. 2005’te Akşam Gazetesi'ne geçerek hafta sonu ekleri yazı işleri müdürlüğü yaptı. 2014’te Habertürk Gazetesi hafta sonu ekleri yayın yönetmeni oldu. 2018’den bu yana Habertürk TV’de Habertürk TV Kültür Sanat Direktörü olarak Türkiye ve dünyanın sanat hayatının nabzının tutulduğu kültür sanat programı 'Ne Yapsak'ı hazırlayıp sunuyor.