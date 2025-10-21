Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli bir araya geldi
Geçtiğimiz mart ayında boşanan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, kızları Müjgan'ın okulundaki doğum günü kutlamasında birlikte görüntülendi; "Anne ve baba görevleri"
Giriş: 21.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:30
Geçtiğimiz mart ayında boşanan oyuncu çift; Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, kızları Müjgan’ın doğum günü kutlamasında birlikte görüntülendi.
Ayşecan Tatari, kutlamadan fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşarak; "Anne ve baba görevleri. Son yuva doğum günü." notunu düştü.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ