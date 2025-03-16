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        Haberler Magazin Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kademeli boşanması - Magazin haberleri

        Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kademeli boşanması

        Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin boşanacakları yönündeki söylentilerin kesin olarak doğru olduğu, soyadı silmekle ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:28
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        Kademeli boşanma
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        Nilperi Şahinkaya'nın, Emre Yusufi ile ilişkilerini sonlandırdığı günlerde ilişki lügatine eklediği 'Kademeli ayrılık', Ayşecan Tatari tarafından 'Kademeli boşanma'ya dönüştürüldü.

        Kademeli ayrılık
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        2017'de New York'ta evlenen Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi. Ayşecan Tatari'nin geçtiğimiz günlerdeki doğum günü paylaşımıyla, boşanma söylentilerini doğrular nitelikteydi;

        "Aile olmak baki.

        Sevgililik ise bitebiliyor.

        Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.

        Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz.

        Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak.

        İyi ki doğdum.

        İyi ki aileyiz."

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        Ayşecan Tatari, sosyal medya sayfasının kimlik bölümünden 'Tepeli' soyadını silmesi boşanma söylentilerinin kesin olduğunu gözler önüne serdi.

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        #Edip Tepeli
        #ayşecan tatari
        #kademeli boşanma

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