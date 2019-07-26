Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından birisi olan Ayşe Kucuroğlu, önceki gün ortağı olan Deren Karaca ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ortağı aynı zamanda yakın arkadaşı olan Deren Karaca ile geçtiğimiz aylarda kurdukları moda eviyle adlarından söz ettiren ikili, yaz döneminde olmalarına rağmen yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

Bu yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ikili soluğu alışveriş merkezinde aldı. İlk olarak kısa bir süre alışveriş turu yapan Kucuroğlu ve Karaca, daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda beraber yemek yiyip sohbet etti.