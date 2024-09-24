Ayşe hemşire ile arkadaşı motosiklet kazası kurbanı
Antalya'nın Aksu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar ile arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz hayatını kaybetti.
- 1
Aksu ilçesinde Mehmet Bidar'ın (22) kullandığı motosiklet, Kral Yolu Kundu-Expo yönünde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.
- 2
Bidar ve arkasında oturan Ayşe Gülizar Durmaz (26), çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.
- 3
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
-
- 4
Sağlık ekipleri, Mehmet Bidar ve hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- 5
Ölüm haberini alıp, morg önüne gelen Bidar ve Durmaz'ın yakınları arasında gerginlik çıktı. Gerginlik, çevredekilerin araya girmesi ile engellendi.
- 6
İşlemler sonrası Mehmet Bidar ve Ayşe Gülizar Durmaz'ın cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere götürüldü.
-