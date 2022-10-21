Milli jimnastikçilerimizden Ayşe Begüm Onbaşı, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına konuk olacak. İşte yetenekli sporcumuzun hayatı ve biyografisi...
AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?
2001 yılında Manisa Akhisar'da dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, 11 yaşından beri milli forma giymektedir. Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan Onbaşı, birçok madalyaya sahiptir.
3 yaşında spor ile tanışan Ayşe Begüm Onbaşı, o günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, jimnastiğe yönlenmişti. Haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüşen ünlü isim, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etmiştir. Ayşe Begüm, 2022 yılında Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın tek kadınlar finalinde gümüş madalya almaya hak kazanmıştır.
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