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Ayşe Başaran, Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Milli atlet Ayşe Başaran, Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda mücadele ettiği 100 metrede altın madalya kazandı.

Giriş: 24.06.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Ayşe Başaran, Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı
AA

Berlin'de devam eden Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Ayşe Başaran, atletizm 100 metrede altın madalya kazandı.

Durarak uzun atlamada daha önce altın madalya kazanan 22 yaşındaki milli sporcu, 100 metrede de 15.66'lık derecesiyle ilk sırayı aldı.

Organizasyonda erkekler atletizm branşında 100 metrede yapılan final yarışlarında Alper Aydoğdu 12.83'lük derecesiyle 5'incilik elde etti.

Yüzme branşında ise 100 metre serbest stilde final yarışına katılan Kübra Esen, 01.24.83'lük derecesiyle 4. sırada yer aldı.

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