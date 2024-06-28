Aynı günde iki mevsim: Tişörtle çıktı, montla döndü
Bursa Uludağ'ın zirvesine çıkan dağcılar, aynı günde iki mevsimi birden yaşadı. Gece tulumlarda uyuyan dağcılar, sabah üzerlerine yağan kırağı ile uyandı. Kısa kollu yola çıkan dağcılar, zirveye çıktıklarında ise kar montlarını giymek zorunda kaldı.
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Bursa'da bir grup dağcı, Uludağ'ın zirvesine ulaşmak için gece yola çıktı.
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Zirveye başarıyla ulaşan dağcılar sabah tulumlarının üzerine yağan kırağı ile uyandı.
Uludağ'ın 2 bin 543 rakımlı zirvesine çıkan dağcılar göller, sisler, ayıların ayak izleri ve ilginç doğa olaylarını kaydetti.
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İki mevsimi aynı gün yaşayan dağcılar, haziran ayında çıktıkları zirvede üşüdü.
Kısa kollu kıyafetlerle yola çıkan dağcılar, belli bir mesafeye geldiklerinde ise üzerlerine mont giymek zorunda kaldı.
Heyecan dolu anlar yaşadıklarını dile getiren dağcılar, böyle bir havada ilk defa zirvenin keyfini yaşadıklarını söyledi.
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Uludağ'da yaban hayatını da görüntüleyen dağcılar, ayların ayak izlerine de kayda almayı ihmal etmedi. Farklı noktalarda minik yavru ayıların olduğu, annelerinin ise aşağıdan beslendikten sonra yavrularını emzirmek için yukarı çıktığı kaydedildi.
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Havaların ısınmasıyla eriyen karların Uludağ'daki krater göllerini doldurduğunu belirten dağcılar, yaşanan doğa olaylarını ise farklı günlerde çektikleri görüntülerle ortaya koydu.
Buzlu Göl'ün Haziran ayının başında çığ düşmesi sonucu tamamen kapandığı görüntüleyen dağcılar, bugün çıktılarında ise karların eridiğini gölün eski ihtişamın kavuştuğunu kayda aldı.
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Hava akımının sürekli değiştiği Uludağ'ın zirvesinde kimi vadi, kimi dağın tepesine kimi ise büyük bir alana yayılan sis ve bulutlar görsel şölen oluşturdu.