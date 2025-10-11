Habertürk
        Aynı gün kalp pili takılan anne oğul el ele taburcu oldu | Sağlık Haberleri

        Aynı gün kalp pili takılan anne oğul el ele taburcu oldu

        Farklı kalp rahatsızlıkları nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne başvuran Birsen Atasever ile oğlu Soner Atasever, aynı gün yapılan şoklama özelliği olan kalp pili operasyonuyla hayata birlikte tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 11.10.2025 - 14:04
        Aynı gün kalp pili takılan anne oğul el ele taburcu oldu
        Kahramankazan'da yaşayan 24 yaşındaki Atasever, kısa mesafeli yürüyüşlerde, nefes nefese kalıyor, sık sık çarpıntı hissediyordu. Yaşam kalitesi düşen Atasever, artan şikayetleri üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne başvurdu.

        Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Atasever'e kalp kasının kalınlaştığı belirlenerek, "hipertrofik kalp kası" hastalığı tanısı konuldu. Doktorlar, ani kalp durması riskine karşı şoklama yapan kalp pili takılması gerektiğini bildirdi.

        Atasever, kendi teşhisi üzerine, annesini de daha önce geçirdiği kalp krizleri ile yaşadığı kilo kaybı, yorgunluk ve halsizlik şikayetleri nedeniyle aynı hastaneye götürdü.

        57 yaşındaki Birsen Atasever'de de yapılan tetkikler sonucunda kalp yetersizliği tespit edildi ve oğluna yapılacak operasyonun, aynı sebeple kendisine de yapılması gerektiği anlatıldı.

        Birbirlerine destek olmak için aynı gün ameliyat olmaya karar veren Birsen Atasever ve oğlu Soner Atasever, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağatay Tunca ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sayesinde şikayetlerinden kurtularak sağlığına kavuştu.

        ANNE OĞULA AYNI GÜN KALP PİLİ TAKILDI

        Yaşadığı süreci anlatan Soner Atasever, operasyon öncesi günlük yaşamında en küçük eforlarda bile kalp ritminin bozulduğunu ve nefes almakta zorlandığını anlattı.

        Aldığı tanının ardından benzer şikayetleri bulunan annesini de doktora gitmeye ikna ettiğini aktaran Atasever, "Yapılan tetkikler sonucunda anneme de kalp pili takılmasına karar verildi. Annemle aynı gün ameliyata girdik aynı gün ameliyattan çıktık ve aynı gün taburcu olduk. Operasyon sonrası artık eve giden rampayı rahatlıkla çıkabiliyorum, rahat uyuyabiliyorum. Gençtim ama şimdi kendimi çok daha genç hissediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anne Birsen Atasever de ilk kalp krizini 2018'de geçirdiğini ve geçirdiği diğer kalp krizinin ardından geçmeyen yorgunluk şikayeti olduğunu söyledi.

        Bu süreçte günlük aktivitelerini yerine getiremediğini anlatan Atasever, "Hiç halim yoktu, uyuyamıyordum, günlük aktivitelerimi yapamıyordum. Çalışıyordum işe gidemiyordum, dışarıya muhtaç bir hale gelmiştim. Kalbim yetersiz çalıştığı için hocamız pil takılmasını önerdi. Oğlumla el ele ikimizin kararı bir olarak ameliyata girdik, birbirimize destek olduk" dedi.

        Oğlunun ameliyata girmesi nedeniyle endişelenen Birsen Atasever, ameliyat sonrası oğlunu sağlıklı görünce kendi ağrısını unuttuğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti.

        "HASTALARIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

        Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağatay Tunca da, hastaları Birsen ve Soner Atasever'in tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

        Anne ve oğulun kliniğe farklı şikayetlerle başvurduğunu ifade eden Tunca, şöyle konuştu: "Hastamız Birsen Hanım'ın nefes darlığı, halsizlik, bacaklarında ödem ve şişkinliği vardı. EKG ve Ekokardiyografi sonucunda Birsen Hanım'ın kalp yetersizliği olduğunu, sol karıncıkta kalp performansının azalmış olduğunu gözlemledik. Oğlu Soner ise nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle başvurmuştu. Soner'de kalp duvar kalınlığı gözlemledik. Kalp yetersizliği ve kalp duvar kalınlığındaki artışın ani kalp durmasına karşı belirli bir risk taşıdığını öngörerek hastalarımıza şoklama özelliği olan kalp pili takma kararı aldık."

        Dr. Tunca, hastaların tercihleri doğrultusunda işlemlerin aynı gün gerçekleştirildiğini belirterek, bu sürecin ardından her iki hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

        Cihazın en önemli amacının ani kalp durmasına karşı hastayı korumak olduğunu belirten Tunca, ani kalp durmasının ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir durum olduğunu ve çoğu zaman semptom göstermeden geliştiğini ifade etti.

        Şoklama özelliğine sahip kalp pilinin genellikle kriz sonrası kalp performansının düşmesi, kalp yetersizliği ile çeşitli yapısal, genetik ve ritim bozukluklarında uygulanan bir cihaz olduğunu bilgisini paylaşan Tunca, şunları kaydetti: "Şoklama özelliği olan kalp pili sol köprücük kemiğinin altına göğüs duvarının üzerine yerleştirilmekte. Cihazın yerleştirilmesi yaklaşık 15 dakika sürüyor, cihaz, jeneratör kısmı ve kalbe uzanan kablodan oluşuyor. Bu kablo sağ karıncık kısma uzanıyor ve sürekli ritim algılıyor. Eğer hayatı tehdit edecek ritim oluşursa cihaz şoklama özelliği ya da bu ritim bozukluğunun önüne geçecek hızda kendi ritim üreterek hastayı ani ölüme karşı koruyor."

