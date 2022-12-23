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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Aymira isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

AYMİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aymira ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aymira isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aymira isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AYMİRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aymira ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Ay gibi ışıklı. Ay ve Dünya.

AYMİRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aymira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aymira ismini koymak caizdir.

AYMİRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aymira ismini kullanan 1.793 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aymira ismini kullanan 303 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aymira ismini kullanan 155 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aymira ismini kullanan 124 kişi bulunmaktadır.

AYMİRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Aymira ismindeki kişiler için aile ve arkadaşlık kavramları önemlidir. Genellikle iş hayatında başarılı olurlar. Para harcamayı severler, para onlar için önemli değildir. Arkadaşları ve aileleriyle vakit geçirmekten keyif alırlar. Onlar için stil sahibi olmak değerlidir.