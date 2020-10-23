AYM, bireysel başvuru istatistiklerini güncelledi. Bireysel başvurunun başladığı 23 Eylül 2012 tarihinden 30 Eylül 2020'ye kadar AYM'ye yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 285 bin 220'ye yükseldi. Mahkeme, bu başvurulardan 244 bin 743'ünü sonuçlandırırken, yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 85,8 olarak gerçekleşti.
2020 yılının ilk 9 ayında ise mahkemeye 30 bin 584 bireysel başvuru yapıldı. AYM bu dönemde geçmişten yapılan başvurularla birlikte 33 bin 40 başvuruyu sonuçlandırdı ve başvuruları karşılama oranı yüzde 108 oldu. Sonuçlandırılan başvuruların karar türüne göre dağılımında 9 aylık dönemde 2 bin 59 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiği belirlenirken, mahkeme 2 bin 69 ihlal kararı verdi.
Bugüne kadar toplam 10 bin 428 bireysel başvuruda 'en az bir hakkın ihlali' tespit edilirken, ihlal kararı sayısı ise 10 bin 652´ye ulaştı. İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımı incelendiğinde ilk sırayı yüzde 55,2´lik oran ve 5 bin 884 ihlal kararı ile 'adil yargılanma hakkı' ihlalinin aldığı görüldü. İkinci sırada yüzde 25,9´luk oran ve 2 bin 758 ihlal kararı ile 'mülkiyet hakkı' ihlali, üçüncü sırada yüzde 5,7´lik oran ve 603 ihlal kararı ile 'ifade özgürlüğü' ihlali, dördüncü sırada yüzde 3,4'lük oran ve 358 ihlal kararı ile 'kötü muamele yasağı' ihlali, beşinci sırada ise yüzde 2,7´lik oran ve 288 ihlal kararı ile 'özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı' ihlali yer aldı.
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