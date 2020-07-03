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Koronavirüs tedbirleri kapasmında AVM'ler için bir dizi önlem alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda AVM'lerdeki havalandırma sisteminin "Yüzde 100 dış ortam havası ile sağlanması ve merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemlerinin kullanılmaması" kararlaştırılmıştı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM'lerdeki havalandırma sistemi ile ilgili, "Bu düzenleme ile perakende mağaza alanlarında soğutma yapmak mümkün değil. Yüksek sıcakların etkili olduğu yaz mevsiminde, bu mahallerde çalışan mağaza personelinin mevcut düzenleme gereğince soğutma yapılamamasına bağlı olarak sağlık sorunları yaşadığı saptanmıştır. Dahası, bu uygulama ziyaretçiler için de son derece konforsuz bir ortam yaratmaktadır" açıklaması yapıldı

İşte AYD'den yapılan o açıklama;

"Bilindiği üzere COVID-19 salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, AVM’lerin havalandırma sisteminde kesinlikle iç ortam havası kullanılmaması, havalandırma işleminin yüzde 100 dış ortam havası ile sağlanması ve merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemlerinin kullanılmaması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle de perakende mağaza alanlarında soğutma yapmak mümkün olamamaktadır. Yüksek sıcakların etkili olduğu yaz mevsiminde, bu mahallerde çalışan mağaza personelinin mevcut düzenleme gereğince soğutma yapılamamasına bağlı olarak sağlık sorunları yaşadığı saptanmıştır. Dahası, bu uygulama ziyaretçiler için de son derece konforsuz bir ortam yaratmaktadır.

Tüm Türkiye’de, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında hizmet veremeyen alışveriş merkezleri ve perakendeciler, bilindiği üzere 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya başladı. Yeniden açılışlarla birlikte ziyaretçi sayılarında belli bir düzelme eğilimi gözlemlenmişken havaların ısınması ve artan sıcaklıklar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında klimaların açılamaması tekrar bir durgunluk yaşanmasına neden olmakta ve organize perakende sektöründe ziyaretçi ve perakendede satış kayıplarını beraberinde getirmektedir.

Avrupa ve ABD örneklerine bakıldığında da diğer ülkelerde havalandırma ve klima sistemlerinin işletilmesine yönelik zorunlu kısıtlayıcı bir tedbir bulunmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili teknik otorite olarak kabul edilen ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) kurumu da yayınladığı deklarasyonunda, iklimlendirilmemiş alanların insanlarda termal strese neden olduğuna, bunun da bağışıklığı olumsuz etkileyeceğine işaret etmiş ve iklimlendirme sistemlerinin devre dışı bırakılmasının virüsün bulaşmasını azaltmak için önerilen bir önlem olmadığına vurgu yapmıştır.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM'lerdeki havalandırma sistemleri ile ilgili açıklama yapmış. Merkezi olmayan soğutma sistemlerinin oluşturacağı ifade edilen riskin, periyodu arttırılmış bakım, onarım ve hijyenik temizlik kriterleri ile bertaraf edilebileceği kanaatini taşımaktayız. ‘Yeni normal’e geçiş sürecinde, alışveriş merkezleri ile perakende noktalarında gerek çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığı ve konforu gerekse de ticari faaliyetlerin devamlılığı adına, söz konusu uygulamanın kamuoyu otoriteleri tarafından yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesi organize perakendeye destek olunması açısından büyük önem taşımaktadır."