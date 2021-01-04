"ANNE OLACAĞIM"

45 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda pozunu yayınlayarak bebek beklediğini duyurdu.

Aylin Aslım, gönderisine şu notu düştü:

Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu... Her gün hem şaşkın hem de minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim. Bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım.

Aslım'ın paylaşımına takipçilerinden binlerde beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

Özkan Uğur, Nilgün Belgün, Gökçe ve Şebnem Ferah gibi ünlü isimler de Aylin Aslım'ı tebrik etti.