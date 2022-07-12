Küresel telefon pazarını enflasyon vurdu!

Küresel akıllı telefon satışlarındaki düşüş devam ediyor. Pazar araştırma kuruluşu Counterpoint Research’ün son raporuna göre küresel çapta akıllı telefon satışları mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10 düşüşle 96 milyon adede geriledi.

Satışların, aylık bazda art arda 2., yıllık bazda ise art arda 11. ay da düşüş kaydettiğine dikkat çekilen raporda, “2020'deki ilk Covid-19 dalgasını takiben 'V' şeklinde bir toparlanmadan sonra bile akıllı telefon pazarı hala pandemi öncesi seviyelere ulaşmış değil” tespiti yapıldı.

2013 yılı sonunda aylık satışlarda 100 milyon barajını geçen pazarda, bu rakam 2020 yılına hep 100 milyonun üstünde kalmıştı. Covid-19 ve ardından çip krizinin etkisiyle 100 milyonun altına sert bir düşüş yaşayan pazar, 2020 yılı bitmeden yine hızlı bir toparlanmayla aylık 100 milyon satış rakamının üzerine çıkmıştı.

ENFLASYON TÜKETİCİYİ DAHA KÖTÜMSER YAPTI

2021'de akıllı telefon pazarının arz kısıtlamaları ve Covid dalgalarından etkilendiği belirtilen raporda, pazarın 2022'de ise bileşen tedariğinde yaşanan sorunların tam olarak çözülmemiş olmasına karşın, dengelendiği ifade edildi. Rapora göre akıllı telefon pazarında şu anda enflasyon, Çin'in yavaşlaması ve Ukrayna krizi gibi birçok faktör nedeniyle talep düşüşü yaşanıyor.

2013 yılında bu yana küresel telefon satışlarının aylık seyri

Enflasyonist baskıların etkisiyle özellikle gelişmiş ekonomilerde akıllı telefonların artık isteğe bağlı bir satın alma haline geldiğine değinen Counterpoint’in Araştırma Direktörü Tarun Pathak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enflasyonist baskılar, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere zorunlu olmayan satın alımları erteleyen insanlar ile dünya çapında kötümser tüketici duyarlılığına yol açıyor. Güçlenen ABD Doları, gelişmekte olan ekonomilere de zarar veriyor. Tüketiciler, maliyet baskılarını dengelemek için satın almadan önce mevsimlik promosyonları bekliyor” yorumunu yaptı.

UKRAYNA KRİZİ VE ÇİN PAZARI ETKİLEDİ

Çin pazarını ve Ukrayna krizinin etkilerini değerlendiren kuruluşun kıdemli analist Varun Mishra, “Çin'in karantina uygulamaları ve uzun süreli ekonomik yavaşlama, küresel tedarik zincirini baltalamanın yanı sıra iç talebe zarar veriyor.

Çin'deki akıllı telefon pazarı, kapanmaların hafiflemesi nedeniyle Mayıs ayında aylık bazda biraz toparlandı, ancak bir önceki mayıs ayının yüzde 17 altında kaldı. Bu duruma, Doğu Avrupa'daki talebi olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna krizinin yarattığı belirsizlik de ekleniyor.”

UMUTLAR, iPHONE 14'E BAĞLANDI

Counterpoint’in tahminlerine göre akıllı telefon pazarındaki bu olumsuzluklar yaz boyunca devam edecek, ancak özellikle Çin'deki normalleşme, teknoloji tedarik zincirlerinin arz-talep dengesindeki iyileşmenin devam etmesi ve daha iyi bir makroekonomik görünüme bağlı olarak, yılın ikinci yarısında pazarda kademeli olarak iyileşme bekleniyor.

Bu iyileşme bekletisinde Çin ve Hindistan'daki okula dönüş, Noel ve yeni yıl gibi çeşitli promosyon dönemlerinin yanısıra yılın ikinci yarısında tanıtılacak Apple’ın iPhone 14’ü başta olmak üzere yeni modeller de etkili olacak.