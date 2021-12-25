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Aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Aylık akbil zammı!

Aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Abonman, tam ve öğrenci aylık abonman akbil fiyatı zamlandı mı?

Aylık akbil fiyatları ne kadar oldu sorusu, İstanbul'da yapılan ulaşım zammı sonrası merak konusu oldu. İETT, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36; servis ücretlerine ise yüzde 27 zam geldi. Bu noktada, tam öğrenci ve aylık akbil (abonman) fiyatı araştırılmaya başlandı. Peki, İETT zammı sonrası aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte, 2022 İETT zammı sonrası mavi kart olarak da bilinen tam ve öğrenci aylık akbil (abonman) fiyatı

25.12.2021 - 10:37 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da İETT ve diğer toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. Bu gelişme ile beraber aylık akbil fiyatları zamlandı mı, değişti mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, mavi kart olarak da bilinen tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı zamlandı. Peki, yeni aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İETT zammı sonrası güncel öğrenci ve tam abonman aylık akbil fiyatı;

  • İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ

    Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

    Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27'lik zam teklifi, bakanlık temsilcilerinin şerh kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

  • İETT ZAMMI SONRASI AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseldi.

    AKBİL BİLET FİYATI KAÇ PARA ZAMLANDI?

    Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

  • ULAŞIM ZAMMI NELERİ KAPSIYOR?

    Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

    Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

    Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

    Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.

  • ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Zamlı tarifeler, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak. Taksilerde ise İstanbul Valiliğinin talebiyle taksimetre güncelleme çalışmaları sebebiyle yeni tarife 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

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