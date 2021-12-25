İstanbul'da İETT ve diğer toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. Bu gelişme ile beraber aylık akbil fiyatları zamlandı mı, değişti mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, mavi kart olarak da bilinen tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı zamlandı. Peki, yeni aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, İETT zammı sonrası güncel öğrenci ve tam abonman aylık akbil fiyatı;