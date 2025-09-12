Habertürk
        Haberler Dünyadan Aylar sonra babası Kral Charles'la görüşen Prens Harry'den beş kelimelik açıklama - magazin haberleri

        Aylar sonra babasıyla görüşen Prens Harry'den beş kelimelik açıklama

        Kraliyet ailesi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle babası Kral Charles ile arası açık olan Prens Harry, 19 ay sonra babasını ziyareti sonrası sadece beş kelimelik bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:09
        Beş kelimelik açıklama
        Aralarında uzun süredir bir küslük olan Kral Charles ve Prens Harry, önceki gün Londra'da bir araya geldi. Prens Harry, 19 sonra ilk kez babası Kral Charles'ı ziyaret etti.

        40 yaşındaki Sussex Dükü, Kral Charles'ın Londra'daki evi Clarence House'ta tam 55 dakika geçirdi.

        Kral Charles ile görüşmeleri hakkında soru sorulan Prens Harry; "Evet, o harika, teşekkür ederim" şeklinde sadece beş kelimelik bir yanıt verdi.

        Baba - oğul, birbirlerini en son Şubat 2024'te gördü. O dönemde Charles'a kanser teşhisi konduğu açıklanmıştı. Prens Harry'nin babası ve en çok da ağabeyi Prens William ile bir süredir arasında anlaşmazlık sürüyor. Prens Harry geçmişte ailesi hakkında oldukça açık davranmış, verdiği röportajlarda ve en çok da 'Yedek' (Spare) adlı kitapta kraliyet sırlarını vermişti.

        Örneğin Harry, eşi Meghan Markle'a yönelik sözleri nedeniyle, ağabeyinin Londra'daki evinde kavga ettiklerini anlatmıştı. William'ın Meghan Markle'ı "zor", "kaba" ve "yıpratıcı" olarak tanımladığını yazmıştı.

        Prens Harry; Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki sorunlardan Prens William'ın akıl sağlığıyla dalga geçmeye, babalarından Kraliçe Camilla ile evlenmemesini istemelerine kadar bir dizi kraliyet sırrını paylaşmış, anlattıkları, babası ve ağabeyiyle arasını açmıştı.

        #Kral Charles
        #Prens Harry
        #kraliyet

