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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Şen, önceki gün sabah sporu yaptı. Şen'e şarkıcı Ayla Çelik de eşlik etti. Yürüyüş sırasında maske takmayan ikiliden Çelik, siperlik ile önlem aldı.

Sporu sonlandıran ikili, ardından kahve içerek, günün yoğunluğunu attı.