Biliyorsunuz zor zamanlardan geçiyoruz ve biz de hem sosyal mesafeye uymak adına, hem de bizlere farklı olması açısından 'Mecbur' klibimizi sadece bir drone kullanarak komşularımın da katkılarıyla evimin balkonunda çektik. Gelen tepkiler çok hoşuma gidiyor. İnsanlar 'İyi ki çekmişsin, içimiz açıldı' diyorlar.