İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak ustamız Ayla Algan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeri dolmayacak nadide bir insan ve çok özel bir oyuncuydu. Paris’in ünlü konser salonu Olympia’da sahne alan ilk Türk sanatçı olan Ayla Algan aynı zamanda Devlet Sanatçısı ünvanına sahipti. Türk tiyatrosu ve ülkemiz çok özel bir insanı kaybetti. Tiyatromuzun duayen isimlerinden, sinema oyuncusu, öğretmen, Darülbedayi geleneğinin temsilcilerinden, eşi Beklan Algan ile Muhsin Ertuğrul’un yol arkadaşlarındandı. Ustamız Ayla Algan’ı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden Cumartesi 10.30 da düzenlenecek bir törenle uğurlayacağız.

Teşvikiye Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek. Ayla Algan’ımız, çok sevdiği, hayat arkadaşı, aşkı, Beklan Algan ile kavuşacak" denildi.