Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aykut Kocaman: Mourinho ilk geldiği gibi değil - Fenerbahçe Haberleri

        Aykut Kocaman: Mourinho ilk geldiği gibi değil

        Fenerbahçe ve Türk futbolunun 3 efsane ismi HT Spor ekranlarında buluştu. HT Spor 'Çerçeve Özel' programında Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'un konuğu olan efsane isimler, Fenerbahçe'nin mevcut durumu hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 22:27 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mourinho ilk geldiği gibi değil"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile HT Spor ekranlarında buluştu. Efsane isimler, Çerçeve Özel programında Fenerbahçe'nin mevcut performansını ve Jose Mourinho'yu değerlendirdi.

        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Haberi Görüntüle
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Haberi Görüntüle
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        Haberi Görüntüle

        İşte efsane isimlerin Fenerbahçe değerlendirmesi:

        Aykut Kocaman: Bu sene o sene gibi gözüküyordu. Birincisi, seçimle beraber ciddi bir barış havası yakaladı Fenerbahçe. Bu uzun zaman sonra herkesin enerjisini yükseltti. İkincisi, hemen bunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nunda bir seçim oldu. Bundan önceki kötü bir federasyondu. Olumlu icraatları yoktu, sevimsiz bir federasyondu. En azından kişisel olarak bunu söyleyebilirim. Federasyonun değişmesi bazı şeylerin kabul edebilir kıldı Fenerbahçe için. Üçüncüsü, Jose Mourinho gibi önemli, kupa kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktör geldi. Fena da transferler yapılmadı. Galatasaray'ın da Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilmesi, Fenerbahçe için avantajdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin çekişeceği bir sezon olarak gözüküyordu. Nasıl oldu bilmiyorum ama şimdi 8 puanlık bir fark var. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin mutlak bir galibiyet serisi yakalaması gerekiyor. Oyuncuların enerjilerinden de azalma gözüküyor. Fenerbahçe şu an çok önemli bir virajda. Bu virajı geçebilirse yarışın içinde kalır gibi gözüküyor. Ama bu viraj, geçen seneye göre daha zorlu gözüküyor.

        REKLAM

        Oğuz Çetin: Bizim hayalimizdeki Jose Mourinho bu değil. Oyun ve oyuncu üzerinde daha çok etki yaratması lazım. Son dönemde iletişim ve liderlik konusunda antrenörlerimizin çok geride kaldığını görüyorum.

        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk ligimizi çok iyi biliyor. Jose Mourinho'ya da birinin bunu anlatması lazım. Ben sorunun dışarıda değil, içeride olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin duyguya ihtiyacı var.

        Aykut Kocaman: Buraya gelen yabancı teknik direktörler kendilerini yukarıda görüyorlar ve kolay sanıyorlar. Sonra buradaki zorlukları görünce bir duvara çarpma hali oluyor. Jose Mourinho'nun şu anki beden dilini ilk geldiği gündeki gibi yüksek öz güvenli görmüyorum. Şu anda çok sağlıklı gözükmüyor.

        "NEDEN BENİM İSMİM GEÇMEDİ"

        Aykut Kocaman: Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı, bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi. Tekrar söylüyorum benim bir beklentim yok ama bir durumu anlatmaya çalışıyorum. 'Neden ben değilim?' sorusu değil. Bunu sorma hakkım yok. Bunun yanıtını o günkü yönetenler verirler. Ben olmak zorunda değilim ama bu CV ile seçeneklerden biri olamıyorsam bu bir durumdur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Habertürk Anasayfa