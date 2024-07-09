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        Haberler Bilgi Gündem Aykut Enişte filmi konusu nedir? Aykut Enişte oyuncuları kimler? Aykut Enişte ne zaman, nerede çekildi?

        Aykut Enişte filmi konusu nedir? Aykut Enişte oyuncuları kimler?

        Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan senaryosunu Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:28
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        • 1

          Yerli komedi filmi olan Aykut Enişte'nin yapımcılığını BKM imzasıyla Necati Akpınar üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay oturmaktadır. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

        • 2

          AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen Aykut Enişte filmi, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder.

          Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

        • 3

          AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI KİM?

          Cem Gelinoğlu - Aykut

          Melis Babadağ - Gülşah

          Ege Kökenli - Nurhan

          Müfit Kayacan - Sadi

          Lale Başar - Şule

          Ali Erkazan - İhsan

          Özlem Çakar - Saniye

          Ferdi Sancar - Erdal

          Selen Domaç - Dilşah

          Mekin Sezer - Mithat

          Ecrin Moğultay - Sude

          Güven Hokna - Muhteşem

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