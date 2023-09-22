Ayının saldırdığı çoban, köpekleri sayesinde kurtuldu
Siirt'in Eruh ilçesinde hayvanları otlattığı esnasında aniden ayı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Ayhan Sevilgen, beslediği köpekler sayesinde hayata tutundu
Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen (21), köpekleri sayesinde kurtuldu. Ayının pençe darbeleriyle yaralanan Sevilgen, tedaviye alındı.
KEÇİLERİNİ OTLATIYORDU
Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesi Dikboğaz köyü kırsalında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Sevilgen, beraberindeki köpekleriyle keçi sürüsünü otlatmaya gitti.
Sevilgen'e bu sırada ayı saldırdı. Kendisini korumak için ayıyla boğuşan Sevilgen, pençe darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeklerin saldırdığı ayı, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sevilgen, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sevilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.