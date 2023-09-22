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        Haberler Gündem Ayının saldırdığı çoban, köpekleri sayesinde kurtuldu

        Ayının saldırdığı çoban, köpekleri sayesinde kurtuldu

        Siirt'in Eruh ilçesinde hayvanları otlattığı esnasında aniden ayı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Ayhan Sevilgen, beslediği köpekler sayesinde hayata tutundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:22 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:22
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        Köpekler hayat kurtardı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen (21), köpekleri sayesinde kurtuldu. Ayının pençe darbeleriyle yaralanan Sevilgen, tedaviye alındı.

        KEÇİLERİNİ OTLATIYORDU

        Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesi Dikboğaz köyü kırsalında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Sevilgen, beraberindeki köpekleriyle keçi sürüsünü otlatmaya gitti.

        Sevilgen'e bu sırada ayı saldırdı. Kendisini korumak için ayıyla boğuşan Sevilgen, pençe darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeklerin saldırdığı ayı, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Sevilgen, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sevilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #ahmet sevilgen
        #Siirt
        #haberler
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