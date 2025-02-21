Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ayın evrelerine özel Doodle! Google'dan 21 Şubat 2025 yarım ayın yükselişine özel Doodle! Ayın evreleri neler?

        Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi" adlı Doodle!

        Google, 21 Şubat 2025'te kullanıcılarını Ay'ın döngüsüne dikkat çeken özel bir Doodle ile karşıladı. "Yarım Ay'ın Yükselişi" adlı bu tasarım, gökyüzünün en büyüleyici detaylarından biri olan Ay'ın evrelerine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Google'ın interaktif Doodle'ı, kullanıcılarına eğlenceli bir oyun deneyimi sunarken aynı zamanda Ay'ın hareketlerini keşfetme fırsatı veriyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 00:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, 21 Şubat 2025’e özel hazırladığı Doodle ile Ay’ın döngüsünü vurguladı. "Yarım Ay'ın Yükselişi" isimli bu özel tasarım, kullanıcıları Ay’ın evreleri hakkında bilgilendirirken, interaktif bir oyunla eğlenceli bir keşif deneyimi sunuyor. Peki, Ay döngüsü nasıl oluşuyor ve Google’ın Doodle’ı kullanıcılara nasıl bir yenilik sunuyor? İşte merak edilenler...

        • 2

          AY DÖNGÜSÜ NEDİR?

          Ay döngüsü, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi sırasında farklı şekillerde görünen evrelerinin tamamını kapsayan yaklaşık 29,5 günlük bir süreçtir. Bu döngü, Ay’ın Güneş ışığını nasıl yansıttığına ve Dünya'dan nasıl göründüğüne bağlı olarak şekillenir. Ay döngüsü, hem antik kültürlerde hem de modern yaşamda takvimlerin oluşturulmasında ve doğa olaylarının takibinde önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda gelgitler ve doğal olaylar üzerinde de etkisi olduğu bilinmektedir. Ay'ın hareketi sırasında dört ana evre ve dört ara evre meydana gelir.

        • 3

          Yeni Ay: Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır ve Güneş ışığını doğrudan alamadığı için gökyüzünde görünmez. Bu evre, döngünün başlangıcı olarak kabul edilir.

          İlk Dördün: Ay, Dünya etrafındaki yolculuğunun dörtte birini tamamlar. Bu evrede, Ay’ın sağ yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

        • 4

          Dolunay: Ay, Dünya’nın tam zıt tarafında yer alır ve Güneş ışığını tam olarak alır. Bu evrede, Ay’ın tamamı parlak bir şekilde gözlemlenir. Gece gökyüzünde en parlak olduğu andır.

          Son Dördün: Ay, döngüsünün dörtte üçünü tamamlar ve bu kez sol yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
        İstanbul'da bugün de okullar tatil
        İstanbul'da bugün de okullar tatil
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Habertürk Anasayfa