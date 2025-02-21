Google'dan "Yarım Ay'ın Yükselişi" adlı Doodle!
Google, 21 Şubat 2025'te kullanıcılarını Ay'ın döngüsüne dikkat çeken özel bir Doodle ile karşıladı. "Yarım Ay'ın Yükselişi" adlı bu tasarım, gökyüzünün en büyüleyici detaylarından biri olan Ay'ın evrelerine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Google'ın interaktif Doodle'ı, kullanıcılarına eğlenceli bir oyun deneyimi sunarken aynı zamanda Ay'ın hareketlerini keşfetme fırsatı veriyor. İşte detaylar...
- 1
Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, 21 Şubat 2025’e özel hazırladığı Doodle ile Ay’ın döngüsünü vurguladı. "Yarım Ay'ın Yükselişi" isimli bu özel tasarım, kullanıcıları Ay’ın evreleri hakkında bilgilendirirken, interaktif bir oyunla eğlenceli bir keşif deneyimi sunuyor. Peki, Ay döngüsü nasıl oluşuyor ve Google’ın Doodle’ı kullanıcılara nasıl bir yenilik sunuyor? İşte merak edilenler...
- 2
AY DÖNGÜSÜ NEDİR?
Ay döngüsü, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi sırasında farklı şekillerde görünen evrelerinin tamamını kapsayan yaklaşık 29,5 günlük bir süreçtir. Bu döngü, Ay’ın Güneş ışığını nasıl yansıttığına ve Dünya'dan nasıl göründüğüne bağlı olarak şekillenir. Ay döngüsü, hem antik kültürlerde hem de modern yaşamda takvimlerin oluşturulmasında ve doğa olaylarının takibinde önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda gelgitler ve doğal olaylar üzerinde de etkisi olduğu bilinmektedir. Ay'ın hareketi sırasında dört ana evre ve dört ara evre meydana gelir.
- 3
Yeni Ay: Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır ve Güneş ışığını doğrudan alamadığı için gökyüzünde görünmez. Bu evre, döngünün başlangıcı olarak kabul edilir.
İlk Dördün: Ay, Dünya etrafındaki yolculuğunun dörtte birini tamamlar. Bu evrede, Ay’ın sağ yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.
-
- 4
Dolunay: Ay, Dünya’nın tam zıt tarafında yer alır ve Güneş ışığını tam olarak alır. Bu evrede, Ay’ın tamamı parlak bir şekilde gözlemlenir. Gece gökyüzünde en parlak olduğu andır.
Son Dördün: Ay, döngüsünün dörtte üçünü tamamlar ve bu kez sol yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.