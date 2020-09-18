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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ayhan Taş, önceki akşam kızı Masal ile birlikte Cihangir'de görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Taş, "Arkadaşlar beni kızım ile birlikte çekin. Masal benim her şeyim. Kızımı her şeyden çok seviyorum. Bir dediğini, iki etmem. Anlayın, bütün günüm 'Masal' gibi bir gündü" dedi.

Oyuncu, ardından kızı Masal ile birlikte objektiflere poz verdi.