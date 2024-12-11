Ayhan Bora Kaplan davasında 3 emniyetçi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Habertürk'ten Yunus Emre Aytekin'in haberine göre Ayhan Bora Kaplan davasındaki M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin soruşturma nedeniyle açığa alınan ve geçen hafta göreve iade edilen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, savcılık talimatıyla öğle saatlerinde gözaltına alınmıştı. Savcı tarafından sorgulanan üç isim,, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

REKLAM advertisement1 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili firari Serdar Sertçelik’in yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılmasına ilişkin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmışlardı. Bir süre cezaevinde kalan ve haklarında idari soruşturma devam eden Çelik, Demircan ve Öner görevlerine iade edilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR Çelik, Demircan ve Öner, soruşturmayı yürüten Terör suçları soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Asliye ceza mahkemesinde görülen davada haklarında adli kontrol kararı bulunan Emniyet görevlileri serbest bırakıldı.