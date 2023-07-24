'Aydınlıkevler' Güney'e iniyor

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Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’in turne tarihleri belli oldu. Ağustos ayında Türkiye’nin güney kesimlerini ziyaret edecek olan ‘Aydınlıkevler’ önce Antalya ardından Bodrum’da seyircisiyle buluşacak.

İstanbul’da 30 ve 31 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelecek iki oyunun ardından turneye çıkacak olan ekibin ilk durağı 6 Ağustos Pazar günü Antalya Açıkhava Tiyatrosu olacak. Antalya seyircisiyle ilk kez buluşacak olmanın heyecanını yaşayan ekip 8 Ağustos Salı günü ise Bodrum Antik Tiyatro’nun etkileyici atmosferinde oyunu sergileyecek.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

OYUN TAKVİMİ

TARİH: 30 Temmuz Pazar

SAAT: 21.00

YER: Maximum Uniq Açıkhava

TARİH: 31 Temmuz Pazartesi

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SAAT: 21.00

YER: Maximum Uniq Açıkhava

TARİH: 06 Ağustos Pazar

SAAT: 21.00

YER: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

TARİH: 08 Ağustos Salı

SAAT: 21.00

YER: Bodrum Antik Tiyatro

TARİH: 28 Ağustos Pazartesi

SAAT: 21.00

YER: Maximum Uniq Açıkhava

TARİH: 29 Ağustos Salı

SAAT: 21.00

YER: Maximum Uniq Açıkhava