Aydın'da olay, Karacasu ilçesi kırsal Esençay Mahallesi'nde 10 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Türkmen (20) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisinde düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

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İHA'daki habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.