Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i yayında

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Sanatçı Aydın Kurtoğlu, sevenlerini çok bekletmedi ve 'Şahsiyet', tüm müzik platformlarında yerini aldı.

'Şahsiyet'in sözleri Hakkı Yalçın, müziği Ceyhun Çelikten, düzenlemesi Tarık İster, mix Utku Ünsal mastering ise Emre Kıral imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Joker'in oturduğu projenin stil danışmanlığını ise Görkem Öden yaptı.



Su altı sahneleriyle dikkat çeken klipte Kurtoğlu'nun yeni tarzı da projenin göze hitap eden detayları arasındaydı. 'Şahsiyet'; içinde kendinize ait bir parça bulacağınız sözleri ve özgün altyapısıyla da önümüzdeki dönemde herkesin diline dolanacak.