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Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i yayında

Sanatçı Aydın Kurtoğlu, 'Şahsiyet' ismini verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Yönetmen koltuğunda Murat Joker'in oturduğu projenin stil danışmanlığını ise Görkem Öden yaptı

04.12.2020 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i yayında - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sanatçı Aydın Kurtoğlu, sevenlerini çok bekletmedi ve 'Şahsiyet', tüm müzik platformlarında yerini aldı.

'Şahsiyet'in sözleri Hakkı Yalçın, müziği Ceyhun Çelikten, düzenlemesi Tarık İster, mix Utku Ünsal mastering ise Emre Kıral imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Joker'in oturduğu projenin stil danışmanlığını ise Görkem Öden yaptı.

Su altı sahneleriyle dikkat çeken klipte Kurtoğlu'nun yeni tarzı da projenin göze hitap eden detayları arasındaydı. 'Şahsiyet'; içinde kendinize ait bir parça bulacağınız sözleri ve özgün altyapısıyla da önümüzdeki dönemde herkesin diline dolanacak.

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